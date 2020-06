Aktion “Night of Light” in der Nacht vom 22. auf den 23. 06.2020

Um auf die dramatische Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen, bedarf es einer groß angelegten, konzertierten Aktion, die bundesweit gleichzeitig stattfindet und eine umfangreiche mediale Reichweite erzielt. Alle Bereiche der Veranstaltungswirtschaft in Deutschland vereinigen sich zu einer übergreifenden Interessen- und Arbeitsgemeinschaft und initiieren die „Night of Light“.

Anlässlich dieses Events bauen alle an der Aktion Beteiligten gemeinsam und gleichzeitig ein riesiges Licht-Monument. Hierzu werden in allen Städten, in denen diese Unternehmen ihren Sitz haben, in der Nacht vom 22. auf den 23.06.2020 Event-Locations und Spielstätten sowie ausgewählte Gebäude und Bauwerke rot illuminiert. Bilder und Videos der beleuchteten Objekte und Gebäude können zentral auf den eigens für diesen Anlass erstellten Seiten bei Facebook und Instagram unter dem Hashtag #nightoflight2020 hochgeladen werden. So kann sich jeder Interessierte die bundesweit umgesetzten Installationen im Netz ansehen und die Initiative und ihre Forderungen nach einem Branchendialog mit der Politik unterstützen.

Der Aufruf richtet sich an alle Unternehmer*innen aus der Veranstaltungswirtschaft: an Locations, Veranstalter,

Event-Agenturen, Messegesellschaften, Messebauer, Caterer, Non-Food-Caterer, Technikdienstleister, Dekofirmen und Einzelunternehmer: “Lasst uns gemeinsam die bundesweite “Night of Light” veranstalten, um auf unsere Situation und die dramatische Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. Illuminiert Eure Location, Euren Firmensitz, sucht Euch ein Gebäude oder ein Bauwerk in Eurer Heimatstadt aus und illuminiert dieses mit rotem Licht!”

Wenn Ihr mitmachen wollt, dann schickt eine Email mit Eurem Logo (200px*200px als JPG oder PNG) an folgende Email-Adresse: dabei@night-of-light.de

Bitte nennt auch einen Ansprechpartner mit Telefonnummer, einer Emailadresse und gebt an, welches Objekt/Gebäude Ihr beleuchten werdet.

Ihr werdet dann auf der in Kürze freigeschalteten Website www.night-of-light.de gelistet.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Ausführung von Lichtinstallationen ggfs. behördliche

Auflagen und Genehmigungspflichten einzuhalten sind!Natürlich könnt Ihr Euch auch einfach auf der Unterstützer-Website listen lassen, um Eure Solidarität mit der Aktion auszudrücken!