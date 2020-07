Auf die Ohren: Alex The Astronaut, The Psychedelic Furs, Lucy And The Rats, NOFX & Frank Turner

The Psychedelic Furs

Made Of Rain

Die New Wave Rocker Richard Butler (Ges.), Tim Butler (B.), Mars Williams (Sax.), Paul Garisto (Dr.), Amanda Kramer (Key.) und Rich Good (Git.) ließen ihre Fans 29 Jahre auf dieses Album warten und präsentieren jetzt gitarrenlastiges Material. Dunkler, schwerer Sound zieht sich durch das ganze Werk. Gemixt hat es Tim Palmer, der bereits mit David Bowie, Ozzy Osbourne und U2 kooperiert hat. Erscheint auch als Kassette. (Cooking Vinyl)

Alex The Astronaut

The Theory Of Absolutely Nothing

Die Australierin Alexandra Lynn (25) hat zwei große Leidenschaften: Naturwissenschaften und Musik. Nach ihrem Mathe- und Physikstudium kombiniert die Singer-Songwriterin seit 2016 beide Interessen. Mit der ersten „Theorie“, wie Alex ihr Debüt bezeichnet, wird uns lyrisch schwere Kost aufgetischt, während Melodie und Gitarrenakkorde froh dahintänzeln. Erst beim genauen Hinhören bemerkt man, dass die Texte tiefgründiger Natur sind. (Nettwerk)

Lucy And The Rats

Got Lucky

Nach Auflösung der australischen Mädels-Punkband The Spazzys zog Lucy nach London und schnappte sich ihre drei Ratten Joe (Git.), Mike (Git.) und Manu (Dr.). Zwei Jahre sind seit ihrem Debüt vergangen, jetzt legen Lucy And The Rats nach. Lucys kristallklare Stimme trifft auf Punk und Power-Pop und herauskommt ein bittersüßer Sound, der dich nicht mehr loslässt. (Stardumb Records)

NOFX und Frank Turner

West Coast Vs. Wessex

Streetpunk meets Singer-Songwriter. Die vier Kalifornier liefern sich einen musikalischen Schlagabtausch mit Frank Turner (39) aus Wessex. In den Ring gehen fünf Cover-Versionen des jeweils anderen. Die NOFX-Sänger El Hefe (54) und Fat Mike (53) gehen voll in ihrer Rolle auf und imitieren sogar Turners britischen Akzent, während Eric Melvin (53) auf der akustischen Gitarre rumklimpert. Turner schuf bei der Song-Wahl ein Gleichgewicht aus Klassikern wie „Bob“ und kleineren Perlen wie „Perfect Government“, Fat Mike stichelt wie gewohnt: „Ich habe mir die Lieder rausgesucht, von denen ich dachte, dass ich sie interessanter machen kann“. (Fat Wreck Records)