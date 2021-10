Auf die Plätze, fertig: Sport!  Taucht ein in die abwechslungsreiche Sportwelt des Hochschulsport Hamburg!

Ob Fußball, Segeln, Argentinischer Tango oder Yoga – beim Hochschulsport Hamburg könnt ihr an einer Vielzahl unterschiedlicher Sportkurse teilnehmen – online und vor Ort. So könnt ihr euch nicht nur fit halten, sondern ganz nebenbei auch Kontakte zu netten Studis knüpfen. Mit dem vielseitigen Online-Sportprogramm könnt ihr ganz entspannt Kurse von zu Hause aus besuchen. Verschiedene Fitness- und Tanz-Kurse, Yoga & Pilates, Zumba, und Rückenfitness halten euch auch in den eigenen Vier Wänden fit.

Mit der SportsCard habt ihr Zugang zu mehr als 200 Sportkursen in 80 Sportarten. Dazu gehören neben Klassikern wie Fußball, Basketball, Tischtennis und Zumba auch ausgefallenere Sportarten wie Parkour, Slackline, Flagfootball und vieles mehr. Auch viele Tanzkurse sind im Angebot, von Salsa Cubana über Hip Hop und Gesellschaftstanz bis hin zu Modern Dance. Wen es mehr ins Fitnessstudio zieht, der kann sich mit der FitnessCard Zugang zu den drei Studios an der Uni Hamburg, der HAW sowie an der TUHH verschaffen und mit individueller Betreuung sowie in lockerer Atmosphäre trainieren. In den Studios des Hochschulsport Hamburgs findet ihr einen Cardio- und Gerätepark, Sling Training, einen Freihantelbereich sowie Kleingruppenkurse. Ohne Aufnahmegebühr und mit flexiblen Laufzeiten. Wasserratten aufgepasst: Mit der SchwimmCard könnt ihr ein ganzes Semester an vielen Kursen wie Aqua-Fitness, Schwimmtechnik und Wasserball teilnehmen oder einfach ein paar Bahnen im Wasser ziehen.

Ein besonderes Angebot sind Wassersportkurse wie Kajak fahren, Segeln oder Rudern auf der Alster. Außerdem könnt ihr mit dem Hochschulsport auch verreisen: In wunderschönen Skigebiete verbessert ihr euer Können auf der Piste. Ist es euch im Schnee zu kalt, könnt ihr auch Drachenfliegen, Segeln oder Wellenreiten.

Hinweis: Das Präsenzprogramm des Hochschulsport Hamburg kann aufgrund der gegenwärtigen Corona-Situation nur unter Vorbehalt angeboten werden.

Mehr Infos auf hochschulsport-hamburg.de