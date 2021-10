Uni-Extra: MTP – Marketing zwischen Theorie und Praxis e.V.

MTP – Marketing zwischen Theorie und Praxis e.V.

Der unabhängige studentische Verein setzt es sich zur Aufgabe, allen interessierten Studierenden von Universitäten und Fachhochschulen einen die Vorlesungen ergänzenden Einblick in die praktische Marketingarbeit zu ermöglichen. Dieses Ziel soll in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Professor*innen, Alumni und Studierenden erreicht werden.

MTP, das steht für ‚Marketing leben.‘ und obwohl wir bereits auf über 35 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken, in denen wir Marketing für Studierende erlebbar gemacht haben, bleibt unser Marketingverein durch die Schnelllebigkeit in Zeiten des Bachelor- und Mastersystems ständigen Änderungen unterworfen. Studierende kommen zu uns, probieren sich aus, bringen ihr eigenes Wissen und Talent mit ein und entwickeln den Verein auf ihre Art und Weise weiter. Gleichwohl bleibt unsere fortdauernde Innovationskraft zu jedem Zeitpunkt in unserer Vereinstradition verankert, durch unser Leitbild, unsere Vision und Mission sowie unsere vier MTP-Werte.

