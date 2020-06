AutoLustSpiel: Sprechduelle für die Fahrgastzelle

Im Rahmen des Bremer Open Air Incar-Kulturfestivals „AutoLustSpiel” am Speicher 11 (am BLG-Forum, Bremen Überseestadt), wurde Humorfacharbeiter und Satiriker Dietmar Wischmeyer und seine Sprachpartnerin Tina Voß angekündigt: Am 25.06.20 können die ZuschauerInnen live bei einer Podcast-Aufzeichnung von Bremen zwei, diese exklusive „Car Drive In“ Show aus den Autos mit verfolgen! 100% Coronafrei gibt es 100% erschöpfende Auskünfte über neue und alte Entfernung zwischen den Menschen und Antworten auf wichtige Fragen, wie: sind Demos, Konzerte und anonymer Sex mit zwei Metern Abstand möglich und ist die U-Bahn intimer als der Fahrradweg, und wo liegt eigentlich Ehra Lessin?! Rücken alle näher zusammen, wenn sie Abstand halten müssen?!

Freut euch auf „Sprechduelle für die Fahrgastzelle“ und genießt den Abend, bequem aus eurem Fahrzeug heraus, mit bestem Ton von der Bühne aus dem Autoradio, optisch garniert mit moderner Übertragungs-, LED- und Videotechnik, während vor der Hafen-Kulisse am Speicher XI der schönste Sonnenuntergang der Stadt genossen werden kann!