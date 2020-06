Neue Sounds im Juni: Larkin Poe, Deep Purple, Bob Dylan

Larkin Poe

Self Made Man

Den Schwestern Rebecca (29) und Megan Lovell (31) ist ihr 10-jähriges Band-Bestehen ein neues Album wert! Die Blues-Wurzeln des Rock restauriert Megan mit aufregenden Gitarren-Parts, während Rebecca ihre edgy, rauchige Stimme zum Markenzeichen des Duos macht. Fun Fact: Benannt haben sich die Mädels aus Atlanta/USA nach ihrem Ur-Ur-Ur-Großvater, einem Cousin des Schriftstellers Edgar Allan Poe. (Tricki-Woo Records) ML

Deep Purple

Whoosh!

Mit rund 150 Millionen verkauften Tonträgern in weniger als 40 aktiven Jahren hat die Rockband finanziell ausgesorgt – musikalisch sieht das anders aus: Ian Gillan (Ges.), Steve Morse (Git.), Roger Glover (B.), Don Airey (Key.) und Ian Paice (Dr.) präsentieren ihren 21. Streich. Auch im Alter von über 70 Jahren preschen sie mit solidem Gitarren-Rock voraus und schleifen ihren Stil mit hymnischen Keyboards sowie phantastischen Gitarrensoli modern! (earMUSIC) ML

Bob Dylan

Rough And Rowdy Ways

Manchmal reicht ein Name aus und jeder hat ein Lied im Ohr – so wie bei Bob Dylan (79). Der Folk- und Protest-Musiker aus Minnesota avancierte zur Symbolfigur der Hippie-Bewegung und rund 60 Jahre und 38 LPs später ist seine Kreativität nach wie vor am Sprudeln. Obwohl ihn jeder kennt, stellt sich der 79-Jährige vorsichtshalber nochmal in Form von „I Contain Multitudes“ vor, in dem er alle Facetten seines Charakters besingt. Ein Masterpiece: Mit der rauen Stimme eines versierten Geschichtenerzählers gedenkt er im stolzen 17-minütigen “Murder Most Foul” dem Schicksal des J. F. Kennedy und erinnert, warum er sich den Nobel-Literaturpreis mehr als verdient hat! (Columbia) ML