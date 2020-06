Siegfried sucht eine WG

Husky, männlich, geb. ca. 2018

Der hübsche Siegfried kam im November als behördliche Sicherstellung ins Tierheim. Nun wartet er auf ein hundeerfahrenes Zuhause.Der Bursche zeigt sich als typischer Husky: Sport zu machen und in Bewegung zu bleiben, findet er toll und auch mit Temperament wurde der Jüngling reich beschenkt. Leider wurde es wohl bisher versäumt, dem Kerlchen das Hunde-Einmaleins beizubringen. Auch an der Leine mitzugehen fällt ihm noch schwer – an einer Verbesserung müssen seine zukünftigen Menschen arbeiten. Eine ländliche Umgebung und Halter*innen, die mit Siegfrieds Bewegungsdrang und Unsicherheiten umzugehen wissen, sind genau das Richtige für ihn. Kinder sollte es in seinem zukünftigen Zuhause nicht geben. Bei anderen Hunden springt der Funke nur bedingt über.

Mehr Infos und Tiere: hamburger-tierschutzverein.de