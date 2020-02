Vistro: Patricks Beitrag zur Rettung der Erde

MittagsMahlAnders ist ein Hamburger Projekt, für das das vegane Restaurant Vistro mit dem Bramfelder Kulturladen zusammenarbeitet. Von Dienstag bis Donnerstag von 12-15 Uhr gibt es im Vistro eine warme Mahlzeit, welche nahezu ausschließlich aus geretteten Lebensmitteln und aussortierten Obst und Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern zubereitet wird. Auf dem Speiseplan stehen in der Regel heimisches Gemüse, regional und saisonal sowie aus biologischem Anbau, wie etwa Wurzelgemüse, Rote Beete, Pastinaken oder Steckrüben. Diese bringen Ehrenamtliche von kooperierenden Bioläden kostenlos vorbei.

Denn’s Biomarkt aus Hamburg Sasel ist der Hauptspender dieses Projekts. Bis zu 20 Mittagsmenüs werden pro Tag serviert.

„Allerdings könnte man problemlos viel mehr Gerichte zaubern“, erzählt Besitzer Patrick Alpoim, so viel wie er geliefert bekommt, kann er gar nicht alles aufbrauchen. „Alles was über ist, stellen wir in unseren hauseigenen foodsharing Fairteiler“. Diesen findet man neben dem Vistro am Hauseingang des Bramfelder Kulturladens.

Das Besondere am MittagsMahlAnders Konzept: es wird ausschließlich gegen Spende serviert, so zahlt jeder, was er will/kann.

Auch eine vegane Kaffeespezialität aus der original italienische Espressomaschinen – nach Wunsch mit Hafer, Mandel, oder Kokosmilch – ist meistens noch drin, denn in Patricks Lokal gibt es zusätzlich eine Spendenwand. Egal ob man gerade knapp bei Kasse ist, sein Portmonee vergessen hat oder einfach nur nicht genug Bargeld dabei hat: Jeder kann sich an der Magnetwand neben dem Tresen bedienen. Dort hängen aufgeschobener Kaffee, Kuchen und Pizzen, die ein anderer Gast bereits bezahlt hat. Dieser Brauch nennt sich Caffè sospeso und ist eine neapolitanische Tradition- – sozusagen eine gute Tat am Tag. vistro-hamburg.de

Vistro Hamburg

Bramfelder Chaussee 265

22177 Hamburg

Anfahrt:

Busverbindung (Nr. 8, 17, 173, 617) Parkplätze hinterm Haus sowie ausreichende Fahrradständer.