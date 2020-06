Lockdown vs Kultur: Monkeys Music Club, BeLaMi und Semtex

Ralf | Monkeys Music Club

Laut der aktuell gültigen Allgemeinverfügung bleibt das Monkeys leider bis mindestens zum 30.06. geschlossen. Auch danach erwarten wir leider keine zeitnahe Wiedereröffnung, da es in der Natur eines Clubs liegt Leute zusammenzubringen und gemeinsam lauthals zu feiern. Später evtl. mit den benötigten Sicherheitsabständen zu eröffnen, macht aus aktueller Sicht keinen Sinn. Abgesehen von der verlorenen Atmosphäre für Partys, würde die hierdurch limitierte Besucherzahl auch nicht reichen, um die Kosten einer Konzertproduktion einzuspielen. Clubs wurden als Erstes geschlossen und werden als Letztes wieder an den Start gehen dürfen.

Micha | Semtex Kulturkollektiv

Mit Mundschutz und 1,50 m Abstand macht der Aufenthalt in einer Kneipe wenig Sinn … Des Weiteren sollte das OK auch erst kommen, wenn genügend Leute im Laden Platz finden, die die Kosten decken können. Das ist bei fünf Personen am Tresen sicherlich nicht der Fall …

Mike | BeLaMi

Die Gastronomie darf wieder öffnen – aber unter welchen Auflagen und zu welchem Preis? Wir sind kein reines Speiserestaurant, wir leben hauptsächlich von kulturellen Angeboten und Gesellschaften. Die Erträge aus diesen Angeboten gleichen Verluste aus schwachen Wochentagen aus – eine Mischkalkulation. Mit dem reinen Restaurant-Betrieb – auch noch wegen der nötigen Abstände reduziert – werden wir unsere Kosten nicht decken können. Meine Einschätzung ist auch, dass die Nachfrage eher schwach sein wird … Die meisten Gäste kommen wegen der Wärme, Gemütlichkeit und „Nähe“ zwischen den Menschen ins BeLaMi. Davon geht vieles verloren, so lange Abstandsregeln, Maskenpflicht usw. gelten. Wir benötigen Gäste, die ein paar Stunden bleiben und ein paar Getränke konsumieren. An 1-2 Abenden pro Woche müssen es schon mehr als 30-40 Gäste sein.