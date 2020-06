Lebensfreude für zu hause

Die Lebensfreude Messen und Event UG hat die Corona Krise als Chance genutzt und das Onlineportal „Lebensfreude Events Now“ (www.lebensfreude-events-now.de) ins Leben gerufen.

Die behördliche Sperrung von Veranstaltungen, Seminaren, Workshops und Geschäften hat viele Aussteller*innen sehr hart getroffen. Umsätze brachen ein oder blieben zum Teil ganz aus.

Der größte norddeutsche Veranstalter von Messen in den Bereichen Gesundheit und Bewegung, Ernährung und Nachhaltigkeit sowie Spiritualität setzte sofort auf Online, um positive Nachrichten und Anregungen zu den Menschen nach Hause zu bringen.

“So bringen wir geballtes Expertenwissen unserer Aussteller und Referenten, von Naturheilverfahren für ein stabiles Immunsystem über Yoga für einen gesunden Körper bis zu Entspannungsverfahren für einen ausgeglichenen Geist direkt zu den Menschen nach Hause. Wir wollen helfen, diese heraus-fordernde Zeit gesund zu überstehen und Ängste abzubauen.” so Britta Gerdes-Petersen, Geschäftsführerin der Lebensfreude Messen und Event UG.

“So vernetzen wir Anbieter mit ihren Kunden und sorgen für einen nachhaltigen Wirtschaftsfluss”.

Auf dem neuen Web-TV-Format erwartet den Besucher alles, was gesund und glücklich macht. Dabei setzt man auf eine interessante Mischung aus Vorträgen und Interviews mit bekannten und kompetenten Spezialisten. Geführte Meditationen und Yoga Sessions zum Mitmachen runden das Angebot ab. Dazu wird bei Webinaren Interaktivität großgeschrieben.

Hier hat der Besucher die Möglichkeit, direkt live teil-zunehmen und mit dem Referenten in Kommunikation zu treten.

Die Mediathek wird ständig erweitert und ergänzt. Somit stehen regelmäßigen Besucher/ innen immer wieder neue Inhalte zur Verfügung. Der Großteil des Onlineangebots ist kostenfrei.

Interessenten, die ein Interview, Vortrag oder Webinar anbieten möchte, können sich bei info@lebensfreudemessen.de melden.