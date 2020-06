Kultur in der Krise?: Baalsaal, Cascadas, Inselklause, Lehmitz

Carina | Lehmitz

Wir versuchen mit dem Lehmitz zu überleben, indem wir eine Spendenaktion bei Gofoundme haben und unsere T-Shirts verkaufen. Am Wochenende bieten wir Getränke to go an. Unsere Stammgäste wie auch vorbeikommende Spaziergänger waren vor Ort und froh, dass man uns so unterstützen kann. Wann wieder Livemusik auf dem Tresen gespielt werden darf, steht noch aus.

Nicolas | Baalsaal

Im Moment haben wir geschlossen. Die Möglichkeiten, die unsere Nachbarn haben, haben wir leider nicht. Der Baalsaal befindet sich im Keller und es gibt eine Tür, die nach unten führt. Unter diesen Bedingungen haben wir derzeit keine Chance, irgendeine Aktivität zu starten.

Köni | Inselklause

Wir machen keinen außer Haus Verkauf wie z. B. Bier to go, weil wir dann die Inselbesucher von unserem Grundstück mit herrlichem Elbblick im Anschluss wegscheuchen müssten. Also warten wir auf den Startschuss, zumindest den Biergarten öffnen zu dürfen. Genug Platz für eine Abstandsauflage hätten wir.

Patty & Florence | Daniela Bar

Wir schenken unsere Drinks tagsüber to go aus und werden das so lange wie nötig machen. Unser Sortiment haben wir der Situation angepasst. Von 11-14 Uhr gibt es frische Obst/Gemüse-Säfte und Smoothies. Ab 15-20 Uhr läuten wir das Daydrinking ein. Alles bieten wir zu Kioskpreisen an. Hin und wieder wird dazu ein DJ-Set live gestreamt. Natürlich findet das Ganze nur bei schönem Wetter statt.

Tina | Cascadas

Wir haben leider so lange geschlossen, bis wir wieder als das was wir sind – ein Livemusikclub – öffnen dürfen.