Bla Bla Land – das aktuelle BestOff

10. Juli 2018

01., 06., 07., 08., 13., 14.07.,

Alma Hoppes Lustspielhaus

Willkommen in Bla Bla Land. BlaBla prägt unseren Alltag in Politik, Familie und im Inter­net: Hohle Phrasen, aufgebrezelte Worthülsen, dummes Gelaber und leeres Geschwätz. Jan-Peter Petersen und Nils Loenicker präsen­tieren einen Ort, in dem wir exakt so sind, wie wir uns selbst darstellen. Dem werden aber alle Skandale und Peinlichkeiten aus den vergang­enen Jahren entgegengesetzt. Entstanden ist ein politisch-satirisches Kabarett voll schwarzem Humor.

