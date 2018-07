KINOFILME AB 05.07.2018

4. Juli 2018

The First Purge

US 18, ab: 05.07., R: G. McMurray

Der vierte Teil der Horror-/Thriller-Serie ist ein Prequel und zeigt wie die US-Regierung einst zu der Entscheidung kam, einmal im Jahr eine Nacht

auszurufen, in der alle Gesetze außer Kraft treten und jeder jeden ausrauben, verletzen oder töten kann ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. In den

Hauptrollen: Marisa Tomei („Mein Vetter Winnie“) und Melonie Diaz („Frui​t​vale Station“, „The Belko Experiment“).

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von YouTube nachzuladen.

Inhalt laden PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC9NR3lSRTFKRHpLaz9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+

Candelaria – Ein kubanischer Sommer

CU 17, ab: 05.07., R: J. Hinestroza

Sehr entschleunigte Love-Story um ein Senioren-Paar in Kuba, das durch eine Videokamera ihre Liebe neu entdeckt. Lakonisch, komisch, symathisch: Jim

Jarmusch lässt grüßen!

DO

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von YouTube nachzuladen.

Inhalt laden PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC9pVnpHenRHSWYwOD9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+

♥♥♥♥

Die Frau, die vorausgeht

US 18, ab: 05.07., R: S. White

Jessica Chastain („Zero Dark Thirty“, „Molly’s Game“) spielt die Hauptrolle in einer wahren Geschichte um eine junge Witwe und Malerin zur Zeit des

„wilden Westens“. Fasziniert von der indianischen Kultur fährt sie auf eigene Faust von New York nach Westen, um dort den legendären Sitting Bull

(Michael Greyeyes) porträtieren zu können. Der besiegte Sioux-Häuptling hat allerdings überhaupt kein Interesse daran und schickt sie fort. Doch Catherine

lässt sich so schnell nicht abschütteln. Zumal sie glaubt Sitting Bull und seinem Stamm dabei helfen zu können gegen die Unterdrückung durch das US-Militär

zu wehren… Ein stimmungsvolles Western-Drama, das als etwas softere Variante bzw. Ergänzung zum brillanten „Feinde – Hostiles“ (OXMOX 05-2018)

funktioniert. OKu

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von YouTube nachzuladen.

Inhalt laden PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC9pVlF1QnBWTWJoWT9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+

♥♥♥♥

How To Party With Mom

US 18, ab: 05.07., R: B. Falcone

Maue Slapstick-Comedy.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von YouTube nachzuladen.

Inhalt laden PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC9sYkdtUlJJYmtYaz9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+

♥♥

Liebe bringt alles ins Rollen

FR 18, ab: 05.07., R: F. Dubosc

Der alternde Schwerenöter Jocelyn (Franck Dubosc) schreckt vor nichts zurück, um eine Frau aufzureißen. Auch nicht davor sich selbst als Rollstuhlfahrer

auszugeben, um eine heiße Krankenpflegerin (Caroline Anglade) flachzulegen. Doch dann verliebt er sich überraschend in ihre gelähmte Schwester (Alex​

andra Lamy) und es ist zu spät mit dem Lügen aufzuhören… Was etwas gequält und klischeehaft beginnt, mutiert schnell zu einer liebenswerten und

durchaus intelligenten Romantikkomödie.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von YouTube nachzuladen.

Inhalt laden PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC95WlFjc0dMcllaaz9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+

♥♥♥

Marvin

FR 17, ab: 05.07., R: A. Fonatine

Cooles Coming-of-Age/Coming-Out-Drama um einen Jungen vom Land, der in der Schule gemobbt wird – bis er als Theaterstar Erfolge feiert. Isabelle

Huppert spielt sich selbst – oh là là!.

DO

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von YouTube nachzuladen.

Inhalt laden PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC84UU1DWERPM2xrRT9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+

♥♥♥♥

Time Trial – David Millars letztes Rennen

GB 17, ab: 05.07., R: F. Pretsell

Faszinierende Doku über das professionelle Radfahren am Beispiel des schottischen Ex-Profis David Millar (41) – einem ehemaligen „Tour de France“-

Sieger, aber auch überführtem Dopingsünder. Brillante Aufnahmen zeigen ungewöhnliche Perspektiven auf die letzten Auftritte Millars vor seinem Karriereende, während Interviews und Hintergrundbilder den Zuschauer über die enormen physischen, aber auch psychischen Belastungen informieren, denen

Athleten wie er ausgesetzt sind. Sehenswert nicht nur für Radsport-Fans.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von YouTube nachzuladen.

Inhalt laden PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC9IdGR4QTRsVGZJWT9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+

♥♥♥♥♥

Zentralflughafen THF

DE 18, ab: 05.07., R: K. Aïnouz

Doku über den vor Jahren stillgelegten Berliner Flughafen Tempelhof, der heute u. a. als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von YouTube nachzuladen.

Inhalt laden PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC9HZjRUZHBEVnlqZz9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+

♥♥♥

Wann genau die Filme im Kino laufen, erfahrt Ihr im neuen OXMOX und beim UCI.