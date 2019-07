Circus Krone: Die neue Show „Mandana – Circuskunst neu geträumt“­

29. Juni 2019

04.-09.07., Lüneburg

Der größte Zirkus der Welt, Circus Krone, präsentiert diesen Sommer die atemberaubende Show „Mandana – Circuskunst neu geträumt“­. In Verbindung mit Zirkuselementen wird die fast dreistündige Geschichte der Pferdeprinzessin Mandana erzählt, die sich in den Löwenmann verliebt. Gemeinsam überwinden sie die Gegensätzlichkeiten ihrer Charaktere, die durch die Tiere anmutig verkörpert werden, bis die Grenzen zwischen Mensch und Tier zu verschwimmen scheinen.

Die Komposition aus Martin Lacey jr.‘s Raubtiershow und den edlen Krone-Pferde der Direktorin Jana Mandana Lacey-Krone wird untermalt von faszinierenden Performances: die akrobatischen Tänze des Duo Stika, der „Gummi-Mensch“ Alexander Batuev, die Clowns vom „Trio without Socks“ verzau­bern mitunter die Manege.

Ein Familienunternehmen mit Herz, dem der Tierschutz sehr wichtig ist. Die Löwen, die unter Martins Obhut dort geboren wurden, bestätigen das. Zudem kontrolliert das Veter­i­näramt wöchentlich, was bedeutet, dass Circus Krone als Branchenführer zu den meist inspi­zierten Tierhaltungsbetrieben gehört. Die Tiere führen ein individuell gestaltetes und abwechs­lungsreiches Leben und fühlen sich sichtlich wohl. Auch selbsternannten „Tierschützern“, die schon per Vorurteil prinzipiell jede Zusam­menarbeit ablehnen, können wir nur empfehlen, sich vor Ort selbst ein Bild zu machen. Da das Wohl der Tiere an erster Stelle steht, genießen die 5 Elefantendamen, die bisher Teil der Show waren, nun ihren Ruhestand außerhalb des Programms und im gewohnten Kreis.

Die Zirkus-Familie rettet weltweit mit ihren Organi­sationen GoForRhino und dem Lacey Fund Tiere, be­treiben Wildparks und Gnadenhöfe und tun damit mehr für den Tierschutz, als die meisten Menschen. Wir haben uns informiert und können den liebe­vollen Umgang mit den Tieren bestätigen. Eine bezaubernde Harmonie, die sich auch in der Manege wiederspiegelt.

Aus der neuen Show „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ (Foto: Circus Krone)

circus-krone.com

Credit Beitragsbild: Circus Krone

Teile diesen Beitrag









[KS]