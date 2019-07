30. Juni 2019

Mittwochs, 21 Uhr, Sommersalon

Hier fliegt ihr durch alle möglichen und unmöglichen Genres von den 60ern bis weit in die 2000er. Immer abwechselnd sitzen DJ SEVEN X und Chelo Scotti am Steuer und pusten eure Neuronen durch und bringen eure Füße in Bewegung. Studis bekommen Astra für 2€ und Mexi für 1,50€!

sommersalon.de

[KS]