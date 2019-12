Danke für dieses Xmas Present, Dear Robbie!

Zu Weihnachten werden Wunder wahr… und für eine kleine, handverlesene Schar von Robbie-Fans landete das Weihnachtswunder dieses Jahr schon einen Abend vor Nikolaus, denn da verzauberte Mr. Robbie Williams himself bei einem exklusiven Geheimkonzert das Hamburger Kehrwieder Theater. Mit festlichem Glitzer, bezaubernder Band und einem fantastischem neuen Album („The Christmas Present“) blieben bei den glücklichen Gewinnern der exklusiven Tickets, die über diverse Radiostationen (u.a. 104.6 RTL, Antenne Niedersachsen, HAMBURG ZWEI) deutschlandweit verlost wurden, keine Wünsche offen. Drei Jahre lang hat Robbie an seinem neuen Album gearbeitet und sich mit „The Christmas Present“ selber auch ein großes Geschenk gemacht, denn Weihnachtslieder waren schon lange ganz oben auf der Robbie-Wunschliste. Und wir müssen sagen – The Christmas Present gehört dieses Jahr definitiv unter jeden Tannenbaum: Christmas Evergreens wie „Winter Wonderland“ oder „Merry Xmas Everybody“ wechseln sich mit ganz neuen Songs ab, die im unverwechselbaren Robbie-Style richtig Vorfreude auf ein tolles Weihnachtsfest machen.

Wir sagen Danke für eine wunderschönes Konzert der ganz besonderen Art, Danke für das beste Weihnachtsgeschenk dieses Jahr und Danke für den Xmas Zauber, lieber Robbie! Hamburg freut sich, würdest Du uns bald mal wieder besuchen kommen.

Merry Xmas Everybody!