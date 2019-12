Bei der 8. Auflage der großen „Mehr als eine warme Mahlzeit“-Weihnachtsfeier wurden gestern über 450 bedürftige Gäste in die Fischauktionshalle Altona eingeladen, um in einer feierlichen Atmosphäre eine friedliche Weihnachtsfeier zu erleben. So konnten die notleidenden Menschen der Stadt ihre eigenen Probleme und Sorgen für einige Stunden vergessen und eine ungetrübte Zeit bei einem köstlichen Weihnachtsdinner (Kartoffelsüppchen mit Maronenhäubchen und Brezelcroûtons, Hähnchenbrust gefüllt mit Kräutern und Aprikosen, Holundersauce, Rotkohl und Kartoffelgratin, Bratapfeltörtchen mit Zimtschaum und Pflaumen) verbringen.

In guter Tradition organisierte ROCK ANTENNE Hamburg gemeinschaftlich mit Hinz&Kunzt und Partnern wie Sven Flohr, REWE, Sparda-Bank Hamburg, Dat Backhus, Dominos, FRIENDS CUP Förderverein e. V. und vielen anderen dieses Event. Super bewirtet von Hamburgs Liebling Harry Schulz.

Fotocredit Guter Stimmung: Helmut Zierl, Yasmina Filali, Stefan Schnoor und Oliver Hörner (v. l. n. r.)