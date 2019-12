OXMOX verlost Whiskey-Pakete: Für irische Cocktailkreationen: Bushmills Black Bush Irish Whiskey

Für irische Cocktailkreationen: Bushmills Black Bush Irish Whiskey

Acht Heiligabende reift Bushmills Black Bush Irish Whiskey in Oloroso-Fässern, wodurch er seine unverkennbare Farbe und seinen außergewöhnlichen Charakter enthält. Die Kombination aus fruchtigen Noten und nussigem Geschmack passt perfekt in die weihnachtliche Zeit. Er kann außerdem mit einer fantastischen Tiefe und außergewöhnlicher Weichheit punkten und gibt Cocktails einen neuen irischen Twist. Der britische Whiskypapst Jim Murray zeichnete ihn 2018 in seiner Whisky Bible mit 95 von 100 möglichen Punkten aus und kürte ihn damit zum Irish Blend of the Year. Durch sein edles Design und seine aufwendig gestaltete Umverpackung, verziert mit weißer und goldener Schrift, macht der Irish Whiskey auch optisch etwas her und bringt die Geschenkverpackung so gleich mit.

Gebrannt aus Überzeugung: Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old

Wenn der Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old unter dem Weihnachtsbaum liegt, ist er bereits zehn Feste in Bourbon- oder Oloroso-Fässern gereift. So wie es bei Bushmills seit Jahrhunderten Überzeugung ist, wird der hochqualitative Irish Whiskey nur aus gemälzter Gerste gebrannt. Das spezielle Verfahren verleiht ihm Aromen von Honig und reifen Früchten für die Nase und im Geschmack zeigt er Nuancen von Vanille, Milchschokolade und getoastetem Holz. Verpackt ist der Irish Whiskey in einer hochwertigen dunkel-grünen Umverpackung und könnte deshalb nicht besser als Geschenk unter den Weihnachtsbaum passen.

Sanfter Geschmack, behutsame Reife und echte Rarität:

Bushmills Single Malt Whiskey 16 Year Old

Die Leidenschaft einen guten Whiskey zu reifen, bedarf Geduld. Bushmills Single Malt Whiskey 16 Year Old lagert sechzehn Jahre in einer Mischung aus Oloroso-Sherry- und Bourbonfässern, danach reift er für einige Monate in Portweinfässern. Das Warten zahlt sich aus: Die einzigartige Reifung verleiht dem Whiskey sein nussiges und würziges Aroma sowie die leichte rubinrote Farbe. Im Geschmack erinnert der 16 Year Old an Pralinen und karamellisierte Früchte, im Abgang an Beeren und dunkle Schokolade.

Zusatzinfo: Bushmills 16 Year Old ist eine echte Rarität in Deutschland. Jedes Jahr gibt es nur wenige Abfüllungen, weshalb die Sorte stets heiß begehrt und schnell ausverkauft ist. Daher ein toller Gewinn in der Weihnachtszeit.

OXMOX verlost Whiskey-Pakete (je 3 Flaschen und zwei Tumbler). Sendet uns eine Mail mit dem Betreff “Whiskey” an gewinne@oxmoxhh.de und drückt die Daumen!