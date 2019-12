Hamburg trauert – R.I.P. Harry Schulz

Hamburgs Liebling ist überraschend gestorben. Letzte Woche waren wir noch alle gemeinsam bei der OXMOX Weihnachtsfeier. Noch vor wenigen Tagen hat Harry in den Fischauktionshallen Obdachlosen ein schönes Weihnachten geschenkt so wie er beim Pauli Friends Cup Flüchtlingskindern ein Lächeln schenkte. Wir sind unter Schock und in tiefer Trauer um diesen einzigartig wertvollen Menschen mit dem größten Herz Hamburgs. Unsere Gedanken sind bei Harrys Familie. Harry, wir vermissen Dich jetzt schon