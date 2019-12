FILMTIPPS FÜR DEZEMBER (Teil1)

Motherless Brooklyn

USA 2019; S: 12.12.; R: Edward Norton

New York 1950er: Lionel Essrog (Edward Norton) leidet am Tourette-Syndrom und arbeitet in der Detektei seines besten Freundes und Mentors Frank Minna (Bruce Willis). Als dieser während der Beschattung einer Aktivistin erschossen wird, setzt Essrog alles daran, den Täter zu finden. Warum war Minna hinter der Frau her? Und was hat der Politiker Moses Randolph (Alec Baldwin) damit zu tun?

Edward Norton in Bestform – Drehbuch, Regie, Hauptrolle

AB ♥♥♥♥♥♥

Alles außer gewöhnlich

F 2019; S: 05.12.; R: Eric Toledano, Olivier Nakache

„Ich finde eine Lösung“, Bruno ist Sozialarbeiter mit Leidenschaft und kümmert sich aufopferungsvoll um autistische Kinder. Dafür verbiegt er auch schon mal die Regeln.

Sozialdrama von den „Ziemlich gute Freunde“-Regisseuren für Fans, nach einer wahren Begebenheit

AB ♥♥♥

The Farewell

USA 2019; S: 19.12.; R: Lulu Wang

Ost trifft auf Ost: Die chinesischstämmige Billi erfährt von ihrer Familie, dass ihre geliebte Großmutter nicht mehr lange zu leben hat – und sie darf es nicht erfahren! Denn in China „ist jeder Mensch Teil eines großen Ganzen, der Familie, der Gesellschaft“ und man will ihr schöne letzte Tage schenken. Schnell wird die Hochzeit einer Cousine gefaket, damit alle die Oma nochmal sehen können.

AB ♥♥♥♥

Einsam, zweisam

F 2018; S: 19.12.; R: Cédric Klapisch

Remy und Melanie leben in der Millionen-Stadt Paris. Während Melanie ihre Dates immer wieder absagt, muss sich Remy dazu überwinden, überhaupt nach Kontakten zu suchen. Beide sind Gefangene ihrer Einsamkeit und würden doch so gut zueinander passen …

AB ♥♥♥

________________________________________________________________

Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão

BRA, D 2018; S: 26.12.; R: Karim Aïnouz

Die Schwestern Eurídice und Guida leben im Rio de Janeiro der 1950er Jahre. Beide sehnen sich nach einem selbstbestimmten Leben und leiden unter ihrem traditionellem Vater, der die Rolle der Frau nur im Haus sieht. Während die eine durchbrennt, versucht die andere sich an einer Karriere als Profi-Musikerin.

Melodrama über zwei starke Frauen.

AB ♥♥