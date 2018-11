Der neue Charley Harper Pop Up Shop

13. November 2018

“Charley meets Charles” – Unter diesem Motto präsentiert punct.object | designikonen im stilwerk Hamburg in der Zeit vom 8. November bis zum 8. Dezember eine deutschlandweit einzigartige Ausstellung mit Werken des amerikanischen Illustratoren Charley Harper. Die 50 zertifizierten Art Prints der Mid-Century Ära werden im neu gestalteten Showroom zusammen mit zeitgemäßem Interior Design in Trend-orientierten Wohnwelten inszeniert. Mit Inspirationsgarantie: Die rund 200 Gäste der Vernissage am 8. November zeigten sich begeistert. Weitere vier Wochen können stilwerk Besucher die limitierten Einzelstücke im Charley Harper Pop Up Shop bestaunen und erstehen.

In Zusammenarbeit mit Stylistin Sarah Menz und Grafikdesignerin Birte Robinson hat punct.object | designikonen seinem Showroom im zweiten Stock des stilwerk Hamburg ein inspirierendes Make-Over verpasst. „Wir haben den Charley Harper Pop Up Shop zum Anlass genommen, unserem Showroom ein neues Styling zu verleihen. So gestalten ab sofort eine Mid-Century Lounge mit echter Holzverkleidung, großflächige, farbige Vorhänge und freistehende Boxen ‘Raum im Raum’. In diesen offenen Boxen werden auch nach dem Pop Up Shop immer wieder verschiedene Einrichtungstrends und Möbel-Highlight präsentiert werden“, verrät Heino Weber, Geschäftsführer von punct.object | designikonen. In insgesamt zehn neuen Wohnwelten – gestrichen in den edlen Wandfarben von CAPAROL ICONS und gepaart mit Designklassikern von Marken wie Vitra, HAY, muuto oder Gubi – werden im Rahmen des Pop Up Shops 50 heitere Tier-Ilustrationen von US-Künstler Charley Harper einen Monat lang exklusiv und individuell gerahmt in Szene gesetzt. Vo „Mid-Century” über „Colour Blocking” bis hin zum „Nude Look” – die Settings lassen Kunst, Design und Farbe inspirierend miteinander wirken und laden den Besucher zum Nachstylen zuhause ein. Und das geht ganz einfach: Denn neben den einzeln erhältlichen Art Prints mit einer Preisspanne von 150 bis 700 Euro, bietet punct.object | designikonen unter dem Titel „Charley meets Charles” besondere Set-Preise, die je einen der limitierten Kunstdrucke von Charley Harper mit einem passenden Vitra Stuhl-Klassiker von Charles Eames kombinieren. „Es hat großen Spaß gemacht, Mid-Century Interior, modernes Design und die Charley Harper Art Prints miteinander zu inszenieren“, resümieren die Kuratorinnen Menz und Robinson. „Schade eigentlich, dass sich Charley Harper und Charles Eames, Arne Jacobsen und all die anderen Designikonen im echten Leben nie getroffen haben. Denn wir sehen, dass deren Werke gerade eine echte Freundschaft eingehen.“

Weitere Informationen unter https://stilwerk.com/de/pop

[KS]