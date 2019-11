Die eat and STYLE kommt wieder nach Hamburg

Am 16. und 17. November verwandelt sich der Schuppen 52 im Hamburger Hafen zwei Tage lang in einen riesigen Genuss-Tempel, der nur darauf wartet, von Euch entdeckt zu werden. Bei rund 150 Ausstellern und Partnern der eat and STYLE Hamburg könnt Ihr in außergewöhnlicher Atmosphäre ausprobieren, verkosten, Euch informieren, diskutieren oder einfach nur schlemmen und genießen. Ob kleine Manufaktur mit Nischenprodukten, innovatives Start-up oder starke Marken – auf der eat and STYLE Hamburg findet Ihr die neuesten Trends, testet die spannendsten Produkte, geht ausgiebig shoppen und erlebt so ein ganzes Universum an verschiedenen Geschmäckern.

Öffnungszeiten

Samstag 11 – 22 Uhr

Sonntag 11-18 Uhr

www.eat-and-style.de