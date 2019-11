FILM-TIPPS IM NOVEMBER Teil 2

Bernadette

USA 2019; S: 21.11.; R: Richard Linklater

Bernadette (Cate Blanchett) hat alles: Einen liebenden Ehemann, eine wundervolle Tochter, ein schönes Haus – und plötzlich haut sie ab. Ihre Familie reist ihr nach und entdeckt so einiges Erstaunliches über Bernadette.

♥♥♥♥

Bis dann, mein Sohn

CHN 2019; S: 14.11.; R: Wang Xiaoshuai

In 175 Minuten erzählt Regisseur Wang Xiaoshuais die Geschichte zweier Familien, die durch ein tragisches Unglück verbunden sind. Komplexes Drama über Schuld und Verdrängung mit starken Darstellern.

♥

Alles was du willst

Italien 2018, S: 07.11.; R: Francesco Bruni

„Honig im Kopf“ auf italienisch. Ein junger Taugenichts soll zur Strafe einen betagten Alzheimer-Patienten betreuen. Bald kommt sich das ungleiche Duo näher und begibt sich auf die Suche nach einem verschollenen Schatz. Lässig inszeniert, perfekt gespielt: Italienisch für Fortgeschrittene.

♥♥♥♥

Lara

D 2019; S: 07.11.; R: Jan-Ole Gerster

Sieben Jahre nach dem Coup „Oh Boy“ präsentiert Jan-Ole Gerster mit diesem Mutter-Sohn-Drama seinen Zweitling. Just an ihrem 60-sten Geburtstag, gibt Laras Sohn Viktor ein großes Klavierkonzert. Um für ein volles Haus zu sorgen, kauft die Mama die Karten kurzerhand auf, die sie an Freunde und Fremde verschenken wird. Aber in Wahrheit gilt: Mutti ist die Beste. Welche Intrigen diese Dame spinnt, ist einfach nur grandios. Und Bubi Tom Schilling bekommt wieder einmal alles ab.

♥♥♥♥

But Beautiful

Ö 2019; S: 14.11.; R: Erwin Wagenhofer

Prinzip Hoffnung als Doku. Globale Beispiele eines sinnvolleren Lebens. Von indischen Frauen ohne Schulbildung, die erfolgreich Solaranlagen bauen. Über österreichische Förster und Landwirte, die auf Nachhaltigkeit setzen. Sogar der Dalai Lama höchstpersönlich gibt sich die Ehre, um mit vergnügtem Lachen über Gott und die Welt und die letzten Fragen der Menschheit zu philosophieren. Von falscher Frömmigkeit hält Seine Heiligkeit herzlich wenig. „Ich glaube nicht, dass beten hilft. Reine Zeitverschwendung“, verblüfft der kichernde Dalai Lama. DO

♥♥♥♥