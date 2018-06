Entschleunigungs-Festival

17. Juni 2018

Das Yoga.Wasser.Klang Festival bereitet die­s­es Jahr vom 22. bis 24. Juni unzählige Matten in Planten un Blomen aus. Slow-out, – Entschleunigung mitten in der Stadt, ein Spielplatz für Yoga, Wasser und Klang.

Hier kommt die lokale und überregionale Yoga-Gemeinschaft zusammen, um mit- und voneinander zu lernen, die eigene Praxis zu verbessern, bei gutem Sound zu entspannen. Das siebte Festival findet das erste Mal vor den Sommerferien statt, eine Neuheit ist das „Wasser Yoga“, – die Veranstalter bieten ei­nige Yogakurse im warmen Regen oder im Sprühnebel an.