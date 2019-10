Großdemo gegen Todeslabor

SAVE THE DATE! – 19. OKTOBER 2019

Schon seit Ewigkeiten werden Tiere in Laboren gequält. Eins dieser Labore steht direkt neben Hamburg. Das Todeslabor in Mienenbüttel quält laut der SOKO Hunde, Katzen und Affen für Chemie- und Pharmafirmen. Sterbende Tiere werden vergiftet in ihren Blutlachen zurückgelassen oder bei Lust und Laune gequält. Solchen Tierversuchen muss ein Ende gesetzt werden und das Todeslabor in Mienenbüttel muss unbedingt schließen!

Die Großdemo ist am 19.10.19 hier:

auf dem Neugrabener Markt von 14-17 Uhr

Mahnwache Mienenbüttel 19-21 Uhr

Weitere Informationen findet ihr unter www.soko-tierschutz.org