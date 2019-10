NICO SUCHT EINE WG

männlich, kastriert, Geb. 23.07.16

Der temperamentvolle und sportliche Nico liebt Spaziergänge und ist für ein wenig Action immer zu begeistern. Der aufgeweckte Rüde braucht klare Grenzen. In seinem früheren Zuhause wurde Nico alles erlaubt. Lief es mal nicht nach seiner Nase, ist er nach vorne geprescht und mit Knurren und Schnappen an sein Ziel gekommen. Das ging so weit, dass sein Halter ihn aufgab und zu uns brachte. Und wenn der Dreikäsehoch seinen Menschen vertrauen kann, sucht er auch den engen Kontakt zu ihnen. Denn Nico möchte gefallen und geliebt werden, sich geborgen fühlen. Am Ende der gemeinsamen Reise wartet ein anhänglicher und verschmuster kleiner Freund. Ein Zweithund wäre für Nico förderlich, um sich schneller einleben zu können.

