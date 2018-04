Hamburgs Laufkalender 2018

11. April 2018

Haspa Marathon 2018

29.04.2018 – Messehallen Hamburg

Sei am 29. April einer von mehr als 25.000 Läufern: Der Haspa Marathon Hamburg ist Deutschlands größter Frühjahrsmarathon und der erste, der seit 1986 für euch jedes Jahr eine blaue Linie auf die Straße bringt. Auf der Markierung könnt ihr beim Marathon, der Staff el oder dem Women´s Race über jeweils 42,195 km Beine machen. Die Metropole lässt sich von euch begeistern, und trägt euch die Strecke entlang bis ins Ziel. „Run the Blue Line“! Anmeldeschluss ist der 16.04.

haspa-marathon-hamburg.de

BKK Mobil Oil Run Fun Day

03.06.2018 – Stadtpark Hamburg

Ob 6 Meilen (9.656 m) für die Ambitionierten oder 3,9 Meilen (6.276 m) für die, die es lockerer angehen lassen wollen – was zählt, ist der Teamspirit, also bringt eure Freunde oder Kollegen mit und nehmt zu fünft an der Teamwertung teil. Start und Ziel ist das Leichtathletikstadion, die Jahnkampfbahn. Von hier geht es rund um den Stadtpark und zusätzlich auf Teilen der Marathonstrecke durch die City Nord. Auch die jüngsten Teilnehmer (5-11 Jahre) kommen bei ihrem 400 m Spurt, dem Kids Race, groß raus!

runfunday.de

Kids World Triathlon 2018

14.-15.06.2018 – Hamburg

Die BKK Mobil Oil ist auch dieses Jahr wieder als Gesundheitspartner des größten Schülertriathlons Deutschlands dabei. Den 4.000 Kindern aus über 100 Schulen ist der Spaß an der Bewegung und der Mitmach-Gedanke am wichtigsten. Am 14. und 15. Juni 2018 werden alle Teilnehmer einmal um den Stadtparksee laufen. Im Rahmen des Kids World Triathlon Hamburg fi ndet jährlich auch der Hamburger Landesentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“ statt.

hamburg.triathlon.org/kidstrihamburg

Hamburg Wasser World Triathlon 2018

14.-15.07.2018 – Hamburg

Am 14.und 15. Juli 2018 ist es endlich wieder so weit. Alle können am „The World´s Biggest Triathlon“ teilnehmen, denn für jeden ist die passende Herausforderung dabei: Sprintdistanz (0,5km/20km/5km), die Olympische Distanz (1,5km/40km/10km) oder auch die Staff el zusammen mit Freunden. Wir hoffen, ihr seid alle wieder mit voller Motivation dabei!

hamburg-triathlon.org/

PSD Bank Halbmarathon

23.09.2018 – Hamburg Wandsbek

Volle Stimmung auf halber Strecke gibt´s bei der diesjährigen, vierten Ausgabe: Am 23. September fällt um 18 Uhr der Startschuss – von der Wandsbeker Marktstraße führt die Strecke nach Norden durch Hamburgs grünsten und größten Bezirk. Der Zieleinlauf findet unter dem Beifall der Zuschauer wieder am Ausgangspunkt vor dem Quarree Wandsbek Markt statt. Bei tollen Laufbedingungen und abendlicher Stimmung geht es unter dem Motto „Erlebnis vor Ergebnis” durch den Bezirk.

halb-marathon.hamburg

8. Köhlbrandbrückenlauf

03.10.2018 – Hamburg

Am 3. Oktober habt ihr wieder die Möglichkeit zu drei Startzeiten (9, 12 oder 15 Uhr) auf der Brücke „steil zu gehen”: Bei Deutschlands größtem Brückenlauf– über das Wahrzeichen im Hamburger Hafen – haben Läufer die einmalige Chance, die sonst für Fußgänger gesperrte Brücke zu überqueren und auf insgesamt 12,3 Kilometern ein grandioses Panorama zu genießen. Chance nicht verpassen: 2030 soll die Brücke abgerissen und durch ein neues Bauwerk ersetzt werden!

koehlbrandbrueckenlauf.de