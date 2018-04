10. April 2018

Am 21.April ist es wieder so weit und die Nacht der Museen in Hamburg findet zum 18.Mal statt. Für jeden Museumsfan dort draußen gibt es verlockende Angebote, die die wissbegierigen Herzen höher schlagen lassen. Dieses Jahr zum ersten Mal mit von der Partie sind das FC St.Pauli Museum und der Info-Pavillon denk.mal Hannoverscher Bahnhof.