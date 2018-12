Review: Dr. Mark Benecke – 09.11. – Fabrik

30. November 2018

„Ausverkauft“ ist eine Schlagzeile, die man nur selten in Verbindung mit wissenschaftlichen Vorträgen liest. Bei den Veranstaltungen von Deutschlands bekanntem Kriminalbiologen ist dieses Attribut Standard – so auch in der Hamburger Fabrik. Vor Psychologen, Polizisten und allgemein Interessierten berichtete der 48-Jährige drei Stunden lang über „Serienmord“. Fundiert und unterhaltsam erklärte der forensische Experte unheimliche Bilder aus einem anderen Blickwinkel. Der „Herr der Maden“ sorgte für Gänsehaut und Geistesblitze.

S. Ohl/Foto © Verlagsgruppe Oetinger

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]