Corona: Hamburger Krisen-Kultur – H. Rademaker | Marias Ballroom

Im Moment ist es erst einmal wichtig, ausreichende Unterstützung vom Bund/Land zu erhalten, um die laufenden Kosten decken zu können. 450 € Kräfte sind zum April entlassen, die anderen gehen ab April in die Kurzarbeit. Ich denke, dass nicht alle privaten Musikspielstätten die Krise überstehen werden. Dann kommt ab Juni bis August noch die Sommerzeit dazu, welche für jeden Club eh eine finanzielle Herausforderung darstellt. Das bedeutet, dass eine Zukunft im Großen und Ganzen erst wieder ab September beginnen könnte, so Corona uns dann nicht auch noch beherrscht. Alles zusammen sieht die Zukunft nicht rosig aus, aber es wird eine geben und sie wird anders aussehen, als noch vor zwei Monaten. Wie genau wird sich zeigen. Wenn wir die Krise überstehen, werden wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich denke, dass die Menschen dann ein Nachholbedürfnis haben, verstärkt weggehen und feiern wollen. Doppel-Konzerte kann ich mir nicht vorstellen … Lieber kleine Festivals mit 3-4 Bands, was wir so auch schon vor der Krise gemacht haben.

