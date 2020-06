Film des Monats

Ronnie Wood: Somebody up there likes me

GB 2019; S: 09.07.; R: Mike Figgis

Ron Wood ist Maler, Autor und vor allem eins: Gitarrenlegende. 1975 trat er The Rolling Stones bei und machte damit die Besetzung, die seit über 45 Jahren Rock-Geschichte schreibt, perfekt. Seine Bandkollegen Mick Jagger und Keith Richards geben Auskunft über sein bewegtes Leben. Von seinen bescheidenen Anfängen im Norden Londons bis hin zum Erklimmen des Rock-Olymps – der Künstler gewährt hier Einblick wie nie zuvor. AB