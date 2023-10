Es ist endlich wieder soweit: das Kult-Musical FLASHDANCE kehrt zurück – What A Feeling!

Eine ganze Generation war in den 80er Jahren im FLASHDANCE-Fieber. Enge Trikots und über die Schulter rutschende Sweater hinterließen modisch ihre Spuren. Mit seinem mitreißenden Soundtrack sicherte sich der Blockbuster einen festen Platz in der Popkultur. Zu den Megahits „Flashdance – What a Feeling“, „Maniac“, „Gloria“, „Manhunt“ und „I Love Rock & Roll“ wird noch heute ausgelassen auf Partys getanzt.

Neue Tour-Termine in Deutschland – am 14. & 15. November in Hamburg (Barclays Arena)!

Nach dem großen Erfolg der letzten Tournee gibt es auch diesen Herbst wieder zahlreiche neue Termine von FLASHDANCE – DAS MUSICAL. Von September bis Dezember 2023 kann das Publikum Welthits erleben und in das Lebensgefühl des Kult-Jahrzehnts eintauchen. So etwa beim Tourstart in Berlin vom 09.09.-08.10.2023, beim mehrwöchigen Gastspiel im legendären Theater am Potsdamer Platz oder in einer der zahlreichen anderen Städte der Tournee – so auch am 14. & 15. November auch in Hamburg (Barclays Arena)!

Der Kinohit „Flashdance“ feierte vor 40 Jahren Premiere – Mehr 80er geht nicht!

Es ist das Gefühl der Nostalgie, verbunden mit einem Feuerwerk aus Lebensfreude, Liebe und großen Träumen – die moderne Inszenierung verzaubert auf ihre ganz eigene Art. Mitreißende Tänze und Choreografien bereiten dem Publikum einen unvergesslichen Abend.

Große Liebe, großer Traum!

Und auch die Geschichte von FLASHDANCE – DAS MUSICAL bewegt. Alex Owens ist eine junge Frau in Pittsburgh, tagsüber arbeitet sie in einem Stahlwerk und nachts als Tänzerin in einer Bar. Doch eigentlich ist es ihr größter Traum, eine anerkannte Profi-Tänzerin zu werden. Als sich Alex in ihren Chef Nick Hurley verliebt, öffnen sich Türen, die vorher verschlossen blieben, und sie bekommt die Chance ihres Lebens – ein Vortanzen an der renommierten Shipley Tanzakademie. Schon bald wird sie mit den Schattenseiten ihres Vorhabens konfrontiert und muss sich entscheiden: Lebt sie ihr bisheriges Leben weiter oder kämpft sie für ihren Traum? Eine starke Frau im Mittelpunkt der Story, die für ihren Traum hart arbeitet und ihren ganz eigenen Stil tanzt und lebt.

