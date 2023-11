Die große Weihnachtsshow 2023 @First Stage Theater

Aufgepasst: hier wird sogar jedem Weihnachtsmuffel warm ums Herz. Unter dem Motto „Es ist nie zu früh, um an Weihnachten zu denken“ findet auch in diesem Jahr „die große Weihnachtsshow 2023“ im First Stage Theater in Altona statt.

Hier wird Weihnachten groß geschrieben, denn schon beim ersten Schritt in das Foyer des Theater kommt man ins Staunen. Glitzer, Lichter und funkelnder Weihnachtsschmuck soweit das Auge reicht. Selbst einen Glühweinstand findet man im winterlichen Biergarten des Theaters. Doch da hört das Staunen noch nicht auf, denn das Bühnenbild der Show ist regelrecht prächtig, herausragend gebaut und brilliant durchdacht. Über mehrere Ebenen zeigt die Kulisse eine weihnachtlich geschmückte Hotellobby, die durch ihre Realistik überzeugt. Das „Hotel Saphir“ bildet den Leitfaden der diesjährigen Weihnachtsshow und verzaubert wortwörtlich nicht nur den Zuschauer, sondern auch die Charaktere der Show. Tanz, Gesang und Schauspiel werden hier erstklassig vereint und das über 40-köpfige Ensemble, überzeugt mit großem Können und einzigartigem Charme. Nebenbei bemerkt kommt diese exzellente Performance von Schülern, die sich noch in der Ausbildung an der Stage School Hamburg befinden. Von herzhaften Lachern, bewegenden Gänsehautmomenten, bis hin zu Tränen vor Rührung, ist an diesem Abend alles dabei. Die große Vielfalt der verschiedenen Acts machen diese Revue unvergesslich: atemberaubender Gesang, mitreissende Choreografien und Comedy, bei der kein Auge trocken bleibt, werden hier vereint. Die Freude und Motivation des über 40-Köpfigen Ensembles ist mitreißend und ein Erlebnis für die ganze Familie. Wenn Sie dieses Jahr noch in ultimative Weihnachtsstimmung kommen wollen, dann ist ein Besuch im First Stage Theater ein absolutes Muss!

https://firststagehamburg.de/produktion/die-grosse-weihnachtsshow-2023/