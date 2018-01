Gastro-Tipp: Frau Möller

1. Januar 2018

Lange Reihe 96 / 040 – 25 32 88 17 / Mo-Do 11.30 Uhr – 4 Uhr, Fr/Sa 11.30 – 6 Uhr, So 11.30 – 3 Uhr / fraumoeller.com

Wer am liebsten wie zu Hause schlemmt, ist hier genau richtig. Um den vielen Gästen und Stammgästen mehr Platz bieten zu können, wurde das „zweite Wohnzimmer“ Frau Möller vor kurzem ausgebaut. Chef Paul Lee gibt mit tatkräftiger Unterstützung der Thekenmädels sein Bestes, damit sich jeder Gast wie in den eigenen vier Wänden fühlt. Das Flair von St. Georg lässt sich auch an den Biertischen vor dem Eckhaus sehr gut genießen – und natürlich kann die frisch zubereitete Hausmannskost wie eine große Portion Brat­kar­t­offeln mit Leber­käse und Spiegeleiern, diverse Aufläufe und Sup­pen oder Labkaus zu günstigen Preisen (4,60 € – 8,50 €) ebenfalls draußen verköstigt werd­en. Croques be­­kommt man ab 2,40 €. Dazu gibt’s neben den üblichen Biersorten wie Beck’s und Jever auch irische Fassbiere wie Guinnes.