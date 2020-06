GUN CALLED BRITNEY rocken das Drafthouse

23. Juni

Unsere Drittplatzierten des HAMBURG-BANDCONTEST 2019 (hinter Platz 1 Baufinger, Platz 2 Red Dead Roadkill) kehren an den Ort zurück, wo alles begann: Ins Drafthouse. Denn dort startete im vergangenen Jahr die Vorrunde des Wettbewerbs und katapultierte Stosh (Ges.), Chris (Git.), Roy (Dr.), Jan (B.) und Henning (Git.) bis ins Finale in der ausverkauften Grossen Freiheit 36. Nun wollen die Rocker es nochmal wissen und stellen ihre ganz neue gleichnamige EP vor. Wer sich noch an die schweißtreibende Performance von Josh erinnert oder wie Chris‘ seine Gitarre mit dem feurigen Solo zum „Brennen“ brachte, der weiß, dass sich die Shows der Jungs allemal lohnt! Darum haben wir Gun Called Britney auch zum diesjährigen HAMBURG-BANDCONTEST (30. Juli-02. August) eingeladen und lassen uns die neuen Tracks am 02.08. im Indra durch die Ohren rauschen. Tickets gibt’s unter tickets@oxmoxhh.de oder bei uns im Büro im Schulenbeksweg 1!