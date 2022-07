Mittwoch, 29. Juni

Phoebe Bridgers, Fabrik, ab 36,75 €

Die heute 27-Jährige verbrachte ihre

Teenagerjahre als Straßenmusikerin in

ihrer Heimat Los Angeles, bis Ryan

Adams sie entdeckte und ins Studio

einlud. Seitdem nahm die hübsche Folk-

Sängerin/Gitarristin eigene Songs plus

Kollaborationen mit Künstlern wie Paul

McCartney oder The Killers auf. Jetzt

feiert Phoebe die „Reunion“ mit ihren

Fans.