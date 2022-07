Außengastro -Tipp: CORDOBA STEAKHOUSE – für alle Steakliebhaber einen Besuch wert

CORDOBA STEAKHOUSE

Liebhaber von saftigen Steaks kommen in Hamburg nicht an diesem Restaurant vorbei. In dem Bramfelder Lokal werden zarteste und frische Fleischgerichte serviert, welche unter großen Schirmen neben Pflanzen und Fack­eln eine gemütlich-ausgelassene Gartenatmosphäre serviert werden. Ab 8,90 € gibt´s den wöchentlich wechselnden Mittagskarte mit hausgemachten saisonalen Steak-und Fischkreationen. Ideal ist die Sommerterasse geeignet, wenn Sie mit einer größeren Gruppe essen gehen möchten, denn die Geselligkeit steht im CORDOBA im Vordergrund.

Adresse: Bramfelder Dorfplatz 3, 22179 Hamburg

Weitere Infos unter: https://cordoba-house.de/