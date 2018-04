Die besten Lauftipps

11. April 2018

Die Temperaturen steigen und genauso auch die Lust zum Laufen …

Es ist wieder soweit!

Egal ob zum Fit werden, Traumfigur bekommen, oder auch einfach mal nur zum Abschalten… Immer mehr joggende Menschen sind in Hamburg zu sehen. Ein schöner Lauf um die Alster ist

gesund und liegt im Trend. Wie ihr den Lauf richtig angeht, verraten wir euch hier. OXMOX möchte euch motivieren und unterstützen, daher unsere folgenden 5 Lauftipps:

Tipp 1: Die richtige Schrittlänge

Bei vielen Läufern ist der Laufschritt zu lang. Ihr vergeudet unnötig Energie, wenn der Fuß zu weit vor dem Körperschwerpunkt aufsetzt und den Schwung abbremst, der gerade durch die Vorwärtsbewegung entsteht. Für jeden Schritt muss also unnötig Kraft fürs Abstoßen aufgebracht werden. Die optimale Schrittlänge: wenn der Fuß knapp vor der Körperachse, also genau unter eurem Körperschwerpunkt, aufsetzt. Vergesst nicht: jeden Schritt, den ihr mehr macht, werdet ihr besser und kommt eurem Ziel näher!

Tipp 2: Die richtige Bewegung der Arme

Mit kräftigen, effektiven Armbewegungen könnt ihr die Arbeit der Beine erheblich unterstützen. Die Arme sollen eine Hilfe beim Laufen sein, nicht bloß ein Anhängsel. Eine einfache Rechnung: je ökonomischer eure Bewegungen, umso geringer der Energieverbrauch, umso größer eure Leistungsfähigkeit.

• Die Arme sollen leicht angewinkelt sein und parallel zum Körper schwingen. Ober- und Unterarme bilden einen rechten Winkel.

• Die Hände sollen leicht geöffnet sein, Handrücken zeigen nach außen, der Daumen ist oben. Keine Faust, das kostet unnötig Kraft.

• Die Schulter und der Nacken sind entspannt und nicht aktiv an der Bewegung beteiligt.

Tipp 3: Der richtige Fußaufsatz

Der Fußaufsatz erfolgt knapp vor dem Lot des Körperschwerpunkts und mit leicht gebeugtem Kniegelenk. Der Fußabdruck ist aktiv und nach hinten gerichtet. Bei höheren Geschwindigkeiten wird der Fuß nach dem Abdruck mindestens bis auf Kniehöhe des hinteren Beins geschwungen. Das von vielen Laufexperten empfohlene Vorfußlaufen (hierbei setzt des fordere Teil des Fußes zuerst auf) ist zwar vorteilhaft für die Gelenke, da so die Aufprallenergie besser von der Beinmuskulatur abgefangen wird. Trotzdem ist es nicht für jeden Läufer ratsam, auf diesen Laufstil

umzusteigen. Zum einen ist eine Umstellung vom sogenannten Fersenlaufen (Abrollen des Fußes über die Ferse) technisch sehr anspruchsvoll und häufig aufgrund der fehlenden Wadenmuskulatur (im Verhältnis zum Körpergewicht) sehr schwierig. Des Weiteren rollen die meisten Freizeitläufer über die Ferse ab und dementsprechend sind auch die meisten Laufschuhe für diese Zielgruppe mit verstärkten Dämpfungselementen konstruiert.

Tipp 4: Die richtige Atemtechnik

Die Atmung beim Laufen ist weniger kompliziert als viele denken. Lauft am besten so, dass ihr euch dabei noch unterhalten könnt, dann atmet ihr automatisch richtig. Ob ihr durch den Mund oder die Nase atmet– auf eines solltet ihr achten: auf tiefes, vollständiges Ausatmen. Dadurch vergrößert ihr die Vitalkapazität eurer Lunge, also die maximal nutzbare Luftmenge. Je kräftiger ihr ausatmet, umso tiefer werdet ihr anschließend auch wieder einatmen und ermöglichen so einen vollständigen Luftaustausch in eurer Lunge.

Tipp 5: „Perfektes“ Laufen

Perfektes Laufen ist ein fließender, eleganter Bewegungsablauf:

• Die Schritte sind flüssig und nicht zu groß.

• Das Kinn bzw. der Kopf ist geradeaus gerichtet.

• Der Oberkörper ist aufrecht und nur leicht nach vorne geneigt.

• Die Schultern sind entspannt und ruhig, sie pendeln keinesfalls vor und zurück.

• Das Becken ist leicht nach vorne gekippt.

• Die Arme schwingen im Schultergelenk mit: zügig und parallel zum Körper, die Ellbogen bleiben dabei im rechten Winkel.

• Die Hände bleiben locker (keine Faust machen).

So perfekt laufen allerdings die Wenigsten. Die Meisten haben ihren eigenen Stil. Es kann auch keine Norm geben – der Laufstil ist bis zu einem gewissen Grad durch den Körperbau und die Struktur der Muskulatur vorgegeben. Oft ist ein verspannter Nacken oder Rücken Ursache für ungelenke Armführung. In so einem Fall ist gezieltes Stretching wichtig, um Verspannungen zu lösen.

Kostenloser wöchentlicher Lauftreff

Habt ihr Lust, in netter Gesellschaft eine sportliche Runde um die Alster zu drehen? Der kostenlose BKK Mobil Oil Lauftreff mit Coach Nils Goerke (Vize-Europameister im Triathlon und Ironman Top 3 Finisher) findet immer dienstags ab 19:00 Uhr statt. Der Treffpunkt ist ab dem 03.04. wieder am AlsterCliff (Fährdamm 13). bkk-mobil-oil.de/lauftreff