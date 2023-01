Innogames: Die besten Game-Designs aller Zeiten

Die gamescom 2020 ist das weltgrößte Games-Event und wurde in diesem Jahr erstmals komplett digital umgesetzt. Weltweit verfolgten Millionen Spielerinnen und Spieler die Streams, die parallel auf vielen Digital-Plattformen stattfanden. Das Digital-Konzept der gamescom 2020, das innerhalb weniger Wochen gemeinsam mit der Koelnmesse und den Top-Ausstellern der gamescom entwickelt wurde, zeigt dabei das große Potenzial der gamescom für die kommenden Jahre: Viele Unternehmen waren in diesem Jahr erstmals offizieller Partner; hinzu kommt die weiter deutlich gestiegene internationale Reichweite. Besonderes Highlight der gamescom 2020 war die Eröffnungs-Show „gamescom: Opening Night Live“, die mit mehr als 2 Millionen gleichzeitigen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar die starke Premiere aus dem Vorjahr um das Vierfache übertraf. Damit gehört sie weltweit zu den Top-3-Gaming-Events, die 2020 online stattfanden.

Christin Matt, Game Designerin, arbeitet seit 7 Jahren bei InnoGames. Sie verfügt über mehr als 11 Jahre Erfahrung in der Spieleindustrie.

Maniac Mansion

Die “Point and Click”-Abenteuer von Lucas Arts zeichnen sich durch Geschichte, Humor und intelligente Rätselmechanik aus. Das Spiel, das 1987 veröffentlicht wurde, bot Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten, wie Bernard, der Elektronik reparieren konnte, oder Michael, ein Fotograf. Je nach der Konstellation der Charaktere, die der Spieler zu Beginn auswählte, eröffnet das Spiel unterschiedliche Rätsel und Wege. Dies führt zu einer der höchsten Replay-Fähigkeiten, die es je in einem Spiel gab. Maniac Mansion war auch das erste Spiel, das ich je gespielt habe.

Forge of Empires

Forge gibt es nun seit über acht Jahren auf allen Plattformen und bietet Spielern die Möglichkeit, jederzeit und überall zu spielen. Das Besondere an diesem Spiel ist seine ständige Weiterentwicklung. Das Credo der Mannschaft ist es, den Spielern jede Woche Updates zu liefern, und sie liefern sie. Darüber hinaus arbeitet das Spielteam Hand in Hand mit der Community, nimmt Rückmeldungen entgegen und gestaltet neue Features gemeinsam mit den Spielern. Ein echter Tipp für Fans von Strategiespielen.

Final Fantasy 14

Final Fantasy 14 (2010) ist ein MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game). Das Spiel hat einen der besten PVE-Inhalte (Player versus Environment) des Genres. Das bedeutet, dass eine Gruppe von Spielern gemeinsam Endgegnerkämpfe, Quests oder Dungeons abschließt. Um dies zu erreichen, ist viel Teamarbeit und Kommunikation erforderlich. Ich habe an wöchentlichen Trainingssitzungen teilgenommen, um die erste Gilde auf dem Server zu sein, die neue Inhalte schlägt. Einige der Leute, die ich vor Jahren im Spiel kennen gelernt habe, sind auch heute noch Freunde von mir was zeigt, welche Rolle Games spielen.

The Stanley Parable

In den letzten zehn Jahren sind viele großartige Indie-Spiele veröffentlicht worden. Diese Spiele werden in der Regel mit einem sehr kleinen Team – manche sogar nur von einer Person – gemacht, das eine Idee und viel Liebe dazu hat, aber nur ein kleines Budget zur Verfügung hat. The Stanley Parable, das 2011 veröffentlicht wird, sticht heraus, da das Spiel aus nur wenigen Zutaten besteht: der Protagonist, Stanley, der Räume erkundet und einer Stimme zuhört. Mit nur diesen Zutaten schafft das Spiel etwas überwältigend Witziges, eine einzigartige Erfahrung, Entscheidungen zu treffen.

Als Spieler sind große Blockbuster-Titel meine Leidenschaft. Das Versinken in einer riesigen interaktiven Welt ist wie ein kleiner Urlaub. Da ich ein Fan asiatischer Kultur bin, ist mein Lieblings AAA-Spiel Persona 5 (2016). Es ist ein Mix aus vielen Genres wie Dungeon Crawler, Breeder und visuellem Roman. Das Erstaunliche ist, dass die Spieler das Leben eines Teenagers in Japan erleben können, der zur Schule geht und Orte in Tokio besucht, die sehr realitätsgetreu sind, wie Shibuya.

Die umfangreiche Spielesammlung von Christin Matt umfasst u. a. eine Mgnavox-Odyssee von 1974