Lotto-Reisetipp: Ungarn

27. Juni 2018

Vor allem im Sommer herrscht in Ungarn eine riesige Bandbreite an Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten. Neben schönen Bergketten, die sich wunderbar zum Wandern eignen, und uralten Wäldern, kann man auch in großen Seen und dem ungarischen Meer baden. Dazu kommen noch Ungarns kulinarische Spezia­litäten, wie z. B. die Dobostorte (Biskuit-Schokoladen-Karamell-Torte), die für jeden eine wahre Freude sind. Auch kulturell hat das Land viel zu bieten, so sind noch viele Burgen und Schlösser aus den letzten Jahrhunderten erhalten. Sehr beeindruckend ist z. B. die Burg Diósgyőr in Nordungarn aus dem 13. Jahr­hundert, die teilweise begehbar ist. Dort finden zweimal im Jahr (Mai und August) Burgfest­spiele mit Jahrmärkten, Ritterturnieren und Paraden statt. Außerdem lohnt es sich, dem im 18. Jahrhundert erbauten Schloss Gödöllö, in dem u. a. Kaiserin Elisabeth („Sissi“) resi­diert hat, in der Nähe von Budapest einen Besuch abzustatten (Ticket Erwachsene/r: ca. 8€, Student/innen: ca. 5€, Familien: ca. 18€). Zusätzlich zum großen kulturellen Angebot lockt das ungarische Meer mit vielen Wasser­sportangeboten, wie Segeln und Surfen und wunderschönen Stränden, wie dem Neptun­strand am Nordufer. In Städten wie Budapest und vor allem in den ländlichen Gegenden kann man viele Ausritte durch die Natur machen. Jetzt im Sommer gibt es in Ungarn auch noch einige Angebote für Musikbe­geisterte, z. B. gibt es auf dem Kunstfest Bor (05.07.-08.07.2018) über 40 Live-Konzerte von Pop-, Folk-, Swing- und Jazzkünstlern. Im August findet mit dem Sziget-Festival das größte musikalische Event des Landes statt. Die Preisklassen in Ungarn variieren stark, so kann man in Budapest schon ab 11€ pro Nacht übernachten oder sich für über 600€ pro Nacht im Four Seasons Hotel verwöhnen lassen. Flüge nach Budapest kann man schon ab 32€ bekommen, die Flugzeit von einer Stunde und 40 Minuten ist auch noch verschmerzbar. Wer ungern fliegt, kann für einen Preis von mind. 50€ Bus oder Bahn fahren, muss sich aber auf eine Fahrt von etwa 18 Stunden einstellen.

Shawn Mendes

08.-15.08., Sziget

Budapest, Ungarn, ab €79,-

Das Sziget Festival steht für Internationalität, Gleichberechtigung und Zusammenhalt. Mit Acts wie Kendrick Lamar, Dua Lipa, Shawn Mendes, den Gorillaz, Lana Del Rey oder Mumford And Sons wird über sieben Tage lang eine große Genrevielfalt zelebriert, die ca. 400.000 Besucher vor über 60 Bühnen zusam­men­bringt. Szigetfestival.com