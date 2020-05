Live-Kieztour: Facebook bringt am Vatertag das Flair von St. Pauli nach Hause

Am 21. Mai kann man mit sieben Livestreams auf der Facebook Deutschland Seite die Reeperbahn und ihre Seitenstraßen erkunden. Auch Kiez-Legende Olivia Jones schaut vorbei.

Während normalerweise viele Menschen an Feiertagen wie dem Vatertag mit Freunden und Familie zusammenkommen, werden Traditionen in diesem Jahr anders gefeiert. Um diesen Tag für alle trotzdem zu etwas ganz Besonderem zu machen, bringen wir das Kiezflair von Hamburgs berühmtesten Stadtteil ins Wohnzimmer: St. Pauli. Auf der Facebook Deutschland Seite können Zuschauer live die kleinen Läden auf und abseits der Reeperbahn erkunden. Mit dabei: Travestie-Legende Olivia Jones. Das bunte Programm zeigt alle Facetten des Kiezes. Ob ein Friseurbesuch beim Barbershop, ein Bier in der Craft-Beer-Kneipe oder ein Schnack mit der aufstrebenden Illustratorin – St. Pauli lebt von der bunten Mischung an Menschen und Geschäften.

Mit der Live-Kieztour möchten wir kleinen Läden, die in der Krise vor wirtschaftlichen Herausforderungen stehen, helfen und dazu anregen, gerade auch die kleinen Läden in der eigenen Umgebung zu unterstützen.

Am Donnerstag, den 21. Mai, gibt es ab 12 Uhr zu jeder vollen Stunde ein Facebook Live aus einem Geschäft auf dem Kiez – vom kleinen Weinladen über die Olivia Jones Bar bis hin zum mexikanischen Taco-Restaurant ist für jeden etwas dabei.

Alle Facebook Lives im Überblick

12:00 Uhr: Weinladen St. Pauli

13:00 Uhr: Fritzen Atelier & Krämerladen

14:00 Uhr: Mexiko Straße Taquería

15:00 Uhr: Alles Elbe Craft Beer Kneipe

16:00 Uhr: Olivia Jones Bar

17:00 Uhr: Herrengut Barbershop

18:00 Uhr: Schmidts Tivoli Theater

https://www.facebook.com/facebookappDeutschland/