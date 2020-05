Neue Alben im MAI

Magick Touch

Heads Have Got To Rock´N´Roll

Aus der Abteilung des Hard Rock melden sich die Norweger HK Rein (Ges., Git.), Christer Ottesen (Ges., B.) und Bård Heavy Nordvik (Dr.) mit ihrer dritten CD zu Wort. Nach dem Vorbild von Deep Purple, Guns n‘ Roses und Led Zeppelin produzieren sie gitarrenlastigen Rock ohne Schnickschnack. Anspieltipp: das rhythmisch gradlinige „To The Limit“. (Edged Circle Productions)

ML

Swiss & Die Andern

Saunaclub

Die fünf Punk-Rocker aus Hamburg lassen keinen politischen Skandal unversehrt, denn “In diesen Zeiten kann man einfach keine belanglose Musik machen!” finden Sänger Swiss (36) und “die Andern” – sprich Jakob Schulze (Git.), Matze Grimm (B.), Da Wizard (DJ) und Tobias Gerth (Dr.). Neben Revolte gegen rechts („10 kleine Punkah“) findet sich auch eine Hymne an Alkohol („Alkohol“) sowie eine an die Band selbst („Besteste Band“). (Missglückte Welt)

ML

Dixie Chicks

Gaslighter

14 Jahre waren die Texanerinnen Natalie Maines (Ges., Git.), Martie Maguire (Geig., Mand.) und Emily Robison (Git., Banj.) aus dem Rampenlicht verschwunden. Nachdem sie 1989 mit Country durchgestartet waren, wandten sie sich immer mehr dem Pop/Rock zu. Heute spielt die erfolgreichste Frauen-Band der USA (30,5 Mio. verkaufte Alben!) eine Mischung aus beidem. Starke Vocals, ausgereiftes Storytelling und Melodien, die im Kopf bleiben: Country abgestaubt und frisch poliert. (Columbia Records)

ML