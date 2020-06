In der Nacht von Montag auf Dienstag erleuchteten zahlreiche Hamburger Kulturstätten in roter Farbe. Mit dem Licht machten die untergehende Event-Branche und Solidarisierende auf die bedrohliche Situation ganzer, wertvoller Branchen aufmerksam, die durch den Lockdown zur Schließung gezwungen werden. Wie ernst die Lage ist, machten die Betroffenen bereits vor einer Woche durch die Autodemo an den Messehallen deutlich, bei der sich rund 500 Teilnehmer versammelten und die Politik zum sofortigen Handeln aufforderten. Mehr zur dieser Aktion lest ihr hier.