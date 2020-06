AUTO-DEMO für die Rettung der Kultur

Montag, 15. Juni um 17 Uhr, an den Messehallen

“EVENTuell nie wieder”

So lautet der Name der Demo, die Künstler, Veranstalter, Selbstständige und andere durch den Lockdown in die Knie gezwungenen Menschen versammeln soll. Die existenzbedrohenden Maßnahmen der Regierung haben zur Folge, dass viele Bars, Clubs und Kulturschaffende mit jedem weiteren Tag stärker ums Überleben bangen müssen. Von der Politik fühlen sich viele Betroffene im Stich gelassen. Das Ziel der mindestens 200 Protestlern ist es, die Erreichbarkeit der Kredite zu vereinfachen und diese steuerlich geltend zu machen. Da die Versammlung als Autokonvoi stattfindet, können alle Hygiene-Anweisungen eingehalten werden.

