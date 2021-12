OXMOX Adventskalender Türchen Nr. 14: „Create an Impact”, GOT BAG

GOT BAG bringt neues Rucksack-Modell aus Meeresplastik: den No!Rolltop

„Create an Impact”

GOT BAG ist eine nachhaltige, soziale Marke, die sich der Bewusstseinsbildung und der Reinigung unserer Ozeane von Kunststoffverschmutzung verschrieben hat! Mit jedem GOT BAG aus Meeresplastik werden bis zu 5 kg Plastik aus den Ozeanen gesammelt! Und so weltweit den Aufbau einer Abfallwirtschaftsstruktur unterstützen! Alle Produkte von GOT BAG sind nicht nur langlebig und nachhaltig hergestellt, sondern folgen auch der Mission der Marke, etwas zu bewirken: create an impact! got-bag.com/