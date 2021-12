Do. 16.12. Sido, Sporthalle & Ian Paice, JUKS

Donnerstag, 16. Dezember

Sido, Sporthalle, ab 49,90 € (tba)

Die traditionelle „Weihnachtsshow“ des 41-jährigen Rappers. Auf seine eigene besinnliche Weise möchte der Berliner seine Fans mit beliebten Hits („Bilder Im Kopf“) und diversen Gästen begeistern. Die wohl lässigste Art das Fest der Liebe einzuläuten …

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ian Paice, JUKS, ab 56,15 € (3G)

Der 73-jährige Brite ist Drummer und Gründungsmitglied von Deep Purple. Jetzt kommt er mit seiner Gruppe Purpendicular – Niel Murray (B.), Robert Thomas Walsh (Ges.), Frank Panè (Git.) plus Christoph Kogler (Key.) – nach Hamburg. Bei der Best-Of-Show soll es mehr als zwei Stunden Rock-Klassiker wie „Smoke On The Water“ geben.