Fr. 17.12. Madsen, Fabrik & Kaffkiez u. a., Molotow

Freitag, 17. Dezember

Madsen, Fabrik, ausverk. (2G)

Mitten in der Pandemie wachte Sänger Sebastian eines Morgens auf und sein erster Gedanke war: Punk! Johannes (Git., Ges.), Sascha (Dr., Ges.) sowie Niko (B.) gefiel die Idee ebenfalls und so veröffentlichten Madsen mit „Na Gut Dann Nicht“ spontan eine Punk-Platte. Das Konzert steigt unter dem Motto: „Na gut dann doch – Frohes Fest“!

Kaffkiez u. a., Molotow, ab 25,- € (2G)

Vom Keller am Spielbudenplatz über das Exil an der Holstenstrasse bis zur heutigen Location am Nobistor sind für das Molotow 30 Jahre vergangen. Das soll (auch am 18.11.) gefeiert werden. Tanzmusik kommt u. a. von Kaffkiez.