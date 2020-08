OXMOX Bücher-Tipps

Anja Kretschmer

Friedhofsgeflüster

Dieses Buch bricht ein Tabuthema. Der Tod ist so alt wie das Leben selbst und dennoch ist er ein Thema, das wir am liebsten ignorieren. Erfrischend berichtet die Friedhofsflüsterin vom alten Brauchtum, Aberglauben und Legenden und kommt zu dem Schluss: Das Schlimmste, das wir tun können, ist zu bereuen. Also „Stürzt Euch in das bunte Meer des Lebens. Genießt es in all seinen Facetten und Schönheiten. Macht Fehler. Kämpft. Liebt. Aber vor allem LEBT.“

Anja Kretschmer reist durch‘s ganze Land und bietet spannende Führungen und Lesungen an. anja-kretschmer.de

Michael Moynihan, Didrik Söderlind

Lords of Chaos: Satanischer Metal: Der blutige Aufstieg aus dem Untergrund

In den 1980/90ern wurden in Norwegen mehr als hundert Brandstiftungen an Kirchen und christlichen Einrichtungen begangen. Die Täter: Jugendliche aus der Black Metal-Szene.

Exklusive Interviews geben einen Einblick, wie es zu der Gewalteskalation kommen konnte. Die Autoren berichten über Hintergründe und Täter. Sie erzählen die Geschichte von Euronymous, Dead und Varg Vikernes, Mitglieder der Black Metal Band-Mayhem.

Ein extremes Buch über extreme Charaktere

Film: Lords of Chaos

Wir befinden uns im Jahre 1987 n. Chr. Ganz Norwegen ist von den Metal Posern besetzt. Ganz Norwegen? Nein! Ein von unbeugsamen Black Metallern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Euronymous erzählt seine Geschichte und warnt gleich vor: Das nimmt kein gutes Ende. Von der Gründung der legendären Band Mayhem, um den Posern den Kampf anzusagen, über den Selbstmord von Sänger Dead, der schon immer eine Vorliebe fürs Selbstverstümmeln hatte, bis zur Rivalität mit seinem Bandkollegen Varg Vikernes: Erlaubt ist, was schockiert.

Coming-Of-Age mit Satanismus

