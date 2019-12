Film Tipps im Januar (1)

Knives Out – Mord ist Familiensache

USA 2019; S: 2.1.; R: Rian Johnson

Sein Name ist Blanc, Benoit Blanc. Als Auszeit zu seinem fürstlich bezahlten Agenten-Job, gönnt sich 007-Ikone Daniel Craig einen Auftritt als Privatdetektiv in einem köstlichen Murder Mystery Vergnügen – very british, wenngleich die Story in den USA spielt. Im pompösen Landhaus feiert der millionenschwere Krimi-Autor Harlan Thrombey den 85sten Geburtstag im Kreis seiner Familie. Am Morgen danach findet man ihn tot auf. Für die Polizei ein klarer Fall von Selbstmord. Privatermittler Blanc indes hegt Zweifel. Schließlich hat jeder der buckligen Verwandtschaft seine Vorteile vom Ableben des Patriarchen. Der raffiniert konstruierte Krimi bietet ein Feuerwerk falscher Fährten samt überraschender Wendungen sowie Spannung am laufenden Band. Das bestens aufgelegte Ensemble hat spürbaren Spaß an diesem smarten Skript und den exzentrischen Figuren. Allen voran Daniel Craig, von dem Agatha Christie und Miss Moneypenny gleichermaßen begeistert wären. Im Anzug von der Stange sieht Craig zwar nicht ganz so lässig elegant aus wie als Bond im Brioni, dem charismatischen Charme von „00 Cool“ tut das keinen Abbruch. DO

Judy

GB 2019; S: 02.01.; R: Rupert Goold

Mit „Der Zauberer von Oz“ hatte Judy Garland (Rene Zellweger) ihren großen Durchbruch – das ist fast 30 Jahre her. Jetzt ist sie eine vierfach geschiedene Mutter, die nur noch schlecht bezahlte Auftritte bekommt und währendessen um das Sorgerecht für ihre Kinder kämpft. Trotz Depressionen begeistert Judy ihre Fans und findet sogar eine neue Liebe.

Doch das Leben ist kein Wunschkonzert und nur somewhere over the Rainbow werden Träume wahr.

AB

4 Punkte