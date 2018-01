Filmstarts der Woche

2. Januar 2018

Insidious: The Last Key

US 17, ab: 04.01., R: A. Robitel

Ein Sequel zu der erfolgreichen Gruselreihe. Im Mittelpunkt steht dabei die aus den vorher­gehenden Filmen bekannte Geister­jägerin Elise (Lin Shaye).



Das Leuchten der Erinnerung

US/IT 17, ab: 04.01., R: Paolo Virzì

Ein letzter schöner Trip, im Wohnmobil von Boston nach Florida, mit ihrem von Alzheimer-Attacken befallenen Mann (Donald Suther­land) – das ist der größte Wunsch der krebskranken Ella (Helen Mirren). Was eher traurig klingt ist ein nur gelegentlich nachdenk­lich und melancholisch machender, meist aber wunderbar leichter und lustiger Roadmovie.



Lux – Krieger des Lichts

DE 17, ab: 04.01., R: D. Wild

Comedy-Drama um einen Filmemacher, der eine Doku über einen selbsternannten, realen Superhelden (Franz Rogowski) drehen will. Nur findet er leider keine Geldgeber, weil Lux‘ „gute Taten“ gar nicht so super sind, dass sich jemand dafür interessieren würde …



Score – Eine Geschichte der Filmmusik

US 17, ab: 04.01., R: M. Schrader

Was ihr schon immer über Filmmusik wissen wollten: Wie kamen die berühmten „ba-dam! ba-dam! ba-dam!“-Klänge in „Der Weiße Hai“? Warum benötigte der Komponist von „Mad Max“ sieben Monate für seine Arbeit? Derweil der Score zu „Chinatown“ in nur zehn Tagen entstand? Was ist das geniale Geheimnis der eigentlich sehr schlichten „Indiana Jones“-Melodie? Welchem glücklichen Zufall verdankt die 20th Century Fox ihr berühmtes Logo? Statt drögem Wikipedia-Eintrag bietet diese Doku einen kurzweiligen Einblick in das Soundtrack-Geschäft.

Die Spur

PL/DE/CZ 17, ab: 04.01., R: A. Holland

Die alte Duszejko (Agnieszka Mandat-Grabka) ist eine eigenwillige Lehr­erin und Tierschützerin. Als eines Tages ihre geliebten Hunde verschwinden, startet sie ein­en Ein-Frau-Feldzug gegen den korrupten Bür­germeister und seine Jägerfreunde, die sie da­für verantwortlich macht. Doch dann findet sie die Leiche ihres Nachbarn und neben ihm eine Hirschfährte im Schnee … Ein Mystery-Thriller mit Sozial-Anstrich.

https://www.uci-kinowelt.de